UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Москва должна винить только себя". Кулеба отреагировал на угрозы России в адрес Литвы

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 15:31
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Москва сама должна винить себя за последствия полномасштабного вторжения в Украину и не имеет права угрожать Литве. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Москва должна винить только себя за последствия неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", – заявил Кулеба.

Ранее Литва уведомила губернатора Калининградской области РФ, что в ночь на 18 июня прекратит железнодорожный транзит через границу ряда российских товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза.

По информации Deutsche Welle, под запрет Евросоюза на железнодорожный транзит попали до 50% доставлявшихся в Калининградский эксклав грузов, в том числе строительные материалы и металлы. Алиханов заявил, что этим решением "Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС".

В российском Совете Федерации уже начали угрожать Литве заявив, что если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будет развязаны руки для решения вопроса любыми способами".  

  • Литва признала войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.

Читайте также: Грибаускайте раскритиковала звонки террористу Путину, "мычание лидеров и дырявые санкции" 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
литва дмитрий кулеба калининград
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 