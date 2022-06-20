"Москва должна винить только себя". Кулеба отреагировал на угрозы России в адрес Литвы

Москва сама должна винить себя за последствия полномасштабного вторжения в Украину и не имеет права угрожать Литве. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Москва должна винить только себя за последствия неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", – заявил Кулеба.

Ранее Литва уведомила губернатора Калининградской области РФ, что в ночь на 18 июня прекратит железнодорожный транзит через границу ряда российских товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза.

По информации Deutsche Welle, под запрет Евросоюза на железнодорожный транзит попали до 50% доставлявшихся в Калининградский эксклав грузов, в том числе строительные материалы и металлы. Алиханов заявил, что этим решением "Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС".

В российском Совете Федерации уже начали угрожать Литве заявив, что если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будет развязаны руки для решения вопроса любыми способами".

Литва признала войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.

Литва – среди самых активных союзников Украины в противостоянии российской полномасштабной военной агрессии. Вильнюс является адвокатом наиболее жестких санкций против РФ и выступает против любого умиротворения оккупантов.

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Дмитрий Гриниченко

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