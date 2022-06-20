Это решение ЕС. Глава МИД Литвы ответил на обвинения России насчет "блокады Калининграда"

Запрет транзита товаров в Калининград через территорию Литвы является частью санкций Евросоюза, а не решением Литвы. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед встречей глав МИД ЕС в Люксембурге, цитирует его литовский канал TV3.

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По словам министра, запрет на транзит товаров касается железнодорожных перевозок и выполняется в рамках директив Европейской комиссии. Он отметил, что Россия может публиковать ложную информацию, что свойственно российским властям.

По информации Deutsche Welle, под запрет Евросоюза на железнодорожный транзит попали до 50% доставлявшихся в Калининградский эксклав грузов, в том числе строительные материалы и металлы.

В российском Совете Федерации уже начали угрожать Литве заявив, что если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будут развязаны руки для решения вопроса любыми способами". Также представители российской власти называют действия Литвы "полной блокадой Калининграда".

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Дмитрий Гриниченко

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