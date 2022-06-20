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Это решение ЕС. Глава МИД Литвы ответил на обвинения России насчет "блокады Калининграда"

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 17:35
Это решение ЕС. Глава МИД Литвы ответил на обвинения России насчет
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Запрет транзита товаров в Калининград через территорию Литвы является частью санкций Евросоюза, а не решением Литвы. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед встречей глав МИД ЕС в Люксембурге, цитирует его литовский канал TV3.

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По словам министра, запрет на транзит товаров касается железнодорожных перевозок и выполняется в рамках директив Европейской комиссии. Он отметил, что Россия может публиковать ложную информацию, что свойственно российским властям. 

По информации Deutsche Welle, под запрет Евросоюза на железнодорожный транзит попали до 50% доставлявшихся в Калининградский эксклав грузов, в том числе строительные материалы и металлы. 

В российском Совете Федерации уже начали угрожать Литве заявив, что если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будут развязаны руки для решения вопроса любыми способами". Также представители российской власти называют действия Литвы "полной блокадой Калининграда". 

Читайте также: Грибаускайте раскритиковала звонки террористу Путину, "мычание лидеров и дырявые санкции" 

Дмитрий Гриниченко
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антироссийские санкции литва калининград Габриэлюс Ландсбергис
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