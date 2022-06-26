Пусть Путин и Лукашенко делятся "ядерными памперсами", НАТО готово – министр обороны Литвы

Путин постоянно занимается шантажом Запада, но у НАТО найдется чем ответить на его шантаж. Об этом написал в Facebook министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

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Министр среагировал на сообщения о том, что на переговорах диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко прозвучало предложение модернизировать беларуские Су-25, "чтобы они могли нести ядерное оружие", и передать Беларуси в ближайшие несколько месяцев тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

"Это те самые комплексы, которые уже находятся в Беларуси и уже стреляли по Украине", – замечает Анушаускас.

Министр считает, что НАТО тоже стоит начать говорить о пополнении арсенала "асимметричными мерами" – например, о предварительном развертывании в Литве мобильных ракетных комплексов HIMARS.

Он также полагает, что пока у самой Литвы нет возможности увеличить мощности своей боевой авиации, чтобы они были адекватны реальным угрозам, "стоит более творчески подойти к созданию в Литве дополнительных авиационных мощностей в формате НАТО".

Министр пишет, что "это всего лишь идеи" и что "асимметричный ответ может быть совершенно другим", но ответ на то, что один диктатор предлагает другому "поделиться ядерными памперсами", все равно необходим.

Сегодня сообщалось, что на саммите НАТО в Мадриде ожидается принятие решения о крупнейшем военном развертывании сил блока со времен холодной войны.

Сергей Бережной

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