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НАТО на саммите в Мадриде договорится о "крупнейшем военном развертывании" – El Pais

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 18:42
НАТО на саммите в Мадриде договорится о
Флаг НАТО (Фото - EPA)

На саммите НАТО в Мадриде ожидается принятие решения о крупнейшем военном развертывании сил блока со времен холодной войны. Об этом сообщает испанская El Pais.

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Издание со ссылкой на свой источник пишет, что на саммите в Мадриде, который пройдет 28-30 июня, может быть согласовано решение увеличить число военнослужащих Североатлантического Альянса на его восточном фланге почти вдвое. Если это произойдет, это будет крупнейшее развертывание сил НАТО со времен окончания холодной войны.

До начала полномасштабного российского вторжения в Украину в восточных странах НАТО были размещены менее 10 000 военнослужащих Альянса (кроме личного состава вооруженных сил этих стран). Однако в конце февраля страны НАТО решили разместить еще четыре батальонные группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

При этом продолжают формально действовать ряд ранее принятых ограничений на боевое развертывание, поэтому передислокация оформляется как ротация личного состава, а не как усиление постоянного присутствия войск НАТО.

По данным источника, на саммите может быть принято решение дислоцировать в странах восточного фланга НАТО более крупные по составу подразделения, чем сейчас, в результате силы блока там удвоятся.

Газета поясняет, что вторжение в Украину привело к тому, что НАТО теперь рассматривает Россию как "прямую угрозу", в то время как политика Китая представляет для Альянса "геостратегический вызов".

До начала оккупации Крыма Россией в 2014 году НАТО вообще не планировал размещать боевые подразделения в странах восточной части Альянса.

Сергей Бережной
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нато саммит развертывание
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