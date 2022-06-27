Генсек НАТО анонсировал многократное расширение сил быстрого реагирования Альянса
НАТО увеличит численность своих сил быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) до более чем 300 000 человек. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.
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Сейчас такой контингент насчитывает около 40 000 военных.
"Мы нарастим боевые группы на востоке Альянса до уровня бригад. <...> Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил быстрого реагирования до более чем 300 000 человек", – сказал он.
Генсек НАТО добавил, что для оперативности сдерживания на случай вторжения НАТО загодя заведет на восточный фланг больше техники, вооружения и боеприпасов, преимущественно по части ПВО, а также усилит командные пункты и слаживание войск.
Во время сессии вопрос-ответ Столтенберг отметил, что у разных стран восточного крыла НАТО разные потребности в обороне, и потому увеличение контингентов до бригадных габаритов запланировано в некоторых из восьми стран.
По его словам, в Мадриде союзники примут новую концепцию безопасности, где Россию назовут "одной из существенных угроз нашей безопасности".
36-й саммит НАТО состоится 29-30 июня в Мадриде.
- 25 июня министр обороны Польши Матеуш Блащак сообщил, что будет просить разместить на территории страны бригадную боевую группу Альянса.
- 26 июня испанская El Pais написала, что НАТО на саммите договорится о "крупнейшем военном развертывании".
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