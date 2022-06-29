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Новая Холодная война. В Мадриде стартует исторический саммит НАТО — чего стоит ожидать

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 10:00
Новая Холодная война. В Мадриде стартует исторический саммит НАТО — чего стоит ожидать - Фото
Солдаты НАТО (Фото: EPA)

В Мадриде стартует саммит 36-й саммит НАТО, который продлится два дня и обещает стать историческим из-за принятых там решений по смене стратегической концепции Альянса. LIGA.net рассказывает, чего стоит ожидать от саммита Альянса. 

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На саммите должны принять новую стратегическую концепцию НАТО на следующие 10 лет, в том числе по расширению НАТО (в ближайшее время за счет Швеции и Финляндии). Война России против Украины будет второй главной темой саммита.

Альянс, скорее всего, согласится на "самую масштабную реконструкцию своей обороны со времен холодной войны", включая значительное расширение контингента в 40 000 военных, находящихся в состоянии боевой готовности.

"Мы нарастим боевые группы на востоке Альянса до уровня бригад. Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим численность наших сил быстрого реагирования до более чем 300 000 человек", — заявлял накануне саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг

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Для оперативности сдерживания на случай вторжения НАТО загодя заведет на восточный фланг больше техники, вооружения и боеприпасов, преимущественно по части ПВО, а также усилит командные пункты и слаживание войск.

В Мадриде союзники примут новую концепцию безопасности, где Россию назовут "одной из существенных угроз безопасности" НАТО.

Генсек Альянса накануне саммита созвонился с президентом Владимиром Зеленским и заверил его в наращивании поддержки для противостояния вторжению РФ в Украину.

"Указал на важность мощной ПРО для Украины для предотвращения российских терактов", — заявил Зеленский после разговора со Столтенбергом. 

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что ответом на усиленные ракетные обстрелы украинских городов со стороны России должно стать ужесточение западных санкций и развертывание эффективной системы противоракетной обороны в Украине — это, по его мнению, должно войти в новую стратегию НАТО.

Публичные мероприятия на саммите будут транслироваться на сайте НАТО, где в плеере можно выбрать украинский язык перевода. Расписание саммита доступно здесь.

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Дмитрий Гриниченко
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Россия Украина война нато саммит нато
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