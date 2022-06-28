Джонсон о возможности войны с Россией: Путин попытается расширить конфликт до уровня НАТО

Российский диктатор Владимир Путин попытается расширить войну против Украины до уровня конфликта между Россией и НАТО, однако, речь идет прежде всего об агрессии РФ против Украины. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Sky News, передает газета The Guardian.

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По его словам, лидеры G7 на прошедшем саммите согласились "дать украинцам стратегическую выносливость, необходимую им для того, чтобы попытаться изменить ситуацию".

На вопрос о том, готовится ли Великобритания к войне с Россией, Джонсон ответил, что "не думает, что до этого дойдет", заявив, что "лидеры очень усердно работали над тем, чтобы ограничить конфликт".

"Путин и Кремль попытаются расширить конфликт и скажут, что это что-то между НАТО и Россией. Это совсем не то. Речь идет о вторжении в независимую, суверенную страну. Речь идет о Западе и всех друзьях Украины, оказывающих им поддержку, необходимую им для защиты", – заявил британский премьер.

18 июня Джонсон написал колонку под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины", в которой изложил свое видение четырех "жизненно важных шагов" для поддержки Украины в противостоянии российским оккупантам.

22 июня Джонсон заявил, что Великобритания не должна позволять никому думать, что уступки Путину приведут "к чему-либо, кроме катастрофы", поскольку он воспримет это "как награду за необоснованную агрессию".

27 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал многократное расширение сил быстрого реагирования Альянса: с 40 000 до 300 000.

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Дмитрий Гриниченко

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