"Это большая честь". Джонсон заявил, что готов принять Зеленского в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов принять в Лондоне президента Владимира Зеленского, если у последнего появится возможность приехать с личным визитом. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на PA Reports.

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По словам Джонсона, для него "будет честью" принять Зеленского в Великобритании, если тот сочтет возможным покинуть Украину для визита в Лондон.

"Если он когда-нибудь сможет уехать и для него будет разумно покинуть Украину, то, очевидно, Великобритания будет иметь большую честь принять его у себя. Но самое главное, чтобы мы продолжали быть едиными здесь, в G7", — сказал Джонсон.

18 июня Джонсон написал колонку под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины", в которой изложил свое видение четырех "жизненно важных шагов" для поддержки Украины в противостоянии российским оккупантам.

22 июня Джонсон заявил, что Великобритания не должна позволять никому думать, что уступки Путину приведут "к чему-либо, кроме катастрофы", поскольку он воспримет это "как награду за необоснованную агрессию".

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Дмитрий Гриниченко

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