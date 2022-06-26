UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Это большая честь". Джонсон заявил, что готов принять Зеленского в Лондоне

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 16:58
Борис Джонсон и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что готов принять в Лондоне президента Владимира Зеленского, если у последнего появится возможность приехать с личным визитом. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на PA Reports.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Джонсона, для него "будет честью" принять Зеленского в Великобритании, если тот сочтет возможным покинуть Украину для визита в Лондон.

"Если он когда-нибудь сможет уехать и для него будет разумно покинуть Украину, то, очевидно, Великобритания будет иметь большую честь принять его у себя. Но самое главное, чтобы мы продолжали быть едиными здесь, в G7", — сказал Джонсон. 

  • 18 июня Джонсон написал колонку под названием "Мы никогда не будем в безопасности, если отвернемся от доблестной Украины", в которой изложил свое видение четырех "жизненно важных шагов" для поддержки Украины в противостоянии российским оккупантам.

  • 22 июня Джонсон заявил, что Великобритания не должна позволять никому думать, что уступки Путину приведут "к чему-либо, кроме катастрофы", поскольку он воспримет это "как награду за необоснованную агрессию".

Читайте также: Не дать Путину лицензию на манипуляции: Джонсон призвал Макрона не "улаживать конфликт" 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война геополитика Борис Джонсон
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 