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Глава Генштаба Британии заявит о "повторении 1937 года" для Запада из-за Путина – Sky News

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 09:27
Глава Генштаба Британии заявит о
Патрик Сандерс (скриншот видео DotHyphenProductions, YouTube)

На конференции в Лондоне 28 июня глава Генштаба Великобритании Патрик Сандерс заявит, что Запад сейчас переживает "свой 1937 год" – находится на пороге возможной мировой войны, которую следует не допустить с помощью укрепления армии. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на свои источники в сфере обороны.

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По данным журналистов, Сандерс подчеркнет, что экспансионистские амбиции российского диктатора Владимира Путина представляют самую большую угрозу суверенитету, демократии и свободе жизни без насилия, которую он когда-либо знал.

Ожидается, что Сандерс  призовет мобилизовать армию, чтобы "помочь предотвратить распространение войны в Европе и быть готовыми сражаться и побеждать вместе с союзниками и партнерами по НАТО".

"Это наш момент 1937 года… Мы не находимся в состоянии войны, но должны действовать быстро, чтобы не оказаться втянутыми в нее из-за неспособности сдержать территориальную экспансию… Я сделаю все, что в моих силах, чтобы британская армия сыграла свою роль в предотвращении войны", – по утверждению журналистов, скажет генерал.

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По данным Sky News, Сандерс расскажет о планах модернизировать армию, в частности уделять больше внимания боям в городских условиях, кибернетическому и космическому пространству, восстановлению запасов оружия, которые сокращались после окончания холодной войны, отработке традиционных боевых действий и другим аспектам.

Журналисты говорят, что Сандерс заявит: сдерживание России означает, что армия должна быть в боевой готовности, а "все чины будут готовиться и усердно тренироваться".

В Sky News ожидают, что предостережения Сандерса поддержит министр обороны Британии Бен Уоллес, который также должен выступить на конференции. Кроме того, ожидается, что британский премьер Борис Джонсон  на этой неделе объявит об увеличении расходов Соединенного Королевства на оборону в связи с растущими проблемами безопасности.

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Марк Сировой
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