Подоляк: Если Россия не проиграет, ее реваншизм усилится. Будет третья мировая война

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что будет третья мировая, если Россия не проиграет войну в Украине. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он уверен, что Украина получит западные РСЗО, когда Европа, позже Киева, поймет "ключевую квинтэссенцию" этой войны.

"Она очень простая. Если Россия не проиграет, то шовинизм российский, реваншизм будет только набухать, будет становиться более масштабным. И война – третья мировая, которой они так боятся – точно будет", – объяснил эту квинтэссенцию Подоляк.

Он также сказал, что Украина унизила РФ и доказала: российская армия – "не вторая в мире, а какой-то сброд".

"Россия будет нас ненавидеть намного больше... Они будут хотеть отомстить нам", – сказал Подоляк.

Советник главы ОП Алексей Арестович сообщил, что Чехия дает Украине РСЗО. По данным CNN, президент США Джо Байден на следующей неделе может одобрить поставку Украине американских РСЗО.

Важность РСЗО и боевой авиации разъяснил глава ГУР Кирилл Буданов. По его словам, без них будет сложно контрнаступать.

Читайте также: Главный генерал США: Риск конфликта больших держав растет, Китай и РФ хотят менять правила

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.