UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подоляк: Если Россия не проиграет, ее реваншизм усилится. Будет третья мировая война

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 12:35
Подоляк: Если Россия не проиграет, ее реваншизм усилится. Будет третья мировая война - Фото
Михаил Подоляк (скриншот видео ОП)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что будет третья мировая, если Россия не проиграет войну в Украине. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он уверен, что Украина получит западные РСЗО, когда Европа, позже Киева, поймет "ключевую квинтэссенцию" этой войны.

"Она очень простая. Если Россия не проиграет, то шовинизм российский, реваншизм будет только набухать, будет становиться более масштабным. И война – третья мировая, которой они так боятся – точно будет", – объяснил эту квинтэссенцию Подоляк.

Он также сказал, что Украина унизила РФ и доказала: российская армия – "не вторая в мире, а какой-то сброд".

"Россия будет нас ненавидеть намного больше... Они будут хотеть отомстить нам", – сказал Подоляк.

Читайте также: Главный генерал США: Риск конфликта больших держав растет, Китай и РФ хотят менять правила

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война РСЗО михаил подоляк третья мировая
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 