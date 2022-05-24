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Чехия дает Украине РСЗО – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 21:54
Чехия дает Украине РСЗО – Арестович - Фото
Алексей Арестович (Скриншот видео)

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Чехия предоставит Украине боевые вертолеты, реактивные системы залпового огня и танки. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин Live".

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"Вооружение анонсировали Италия, Греция, Норвегия, Польша, Дания, Чехия. Чехия дает даже боевые вертолеты, согласно официальным источникам, реактивные системы залпового огня, танки и т.д.", – сказал Арестович.

Но "самой главной сенсацией" он назвал согласие Дании предоставить противокорабельные ракеты Harpoon. "Вот это очень серьезно меняет правила игры на море... Угроза российскому флоту в таком случае возрастает кратно. Многократно – не знаю, смотря какое количество дадут... История с "Москвой" может повториться", – сказал Арестович.

  • Вчера министр обороны США Ллойд Остин после завершения второго заседания Контактной группы по Украине сказал, что Чехия уже предоставила Украине "боевые вертолеты, танки и ракетные системы".
Вадим Ребрина
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чехия РСЗО Алексей Арестович
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