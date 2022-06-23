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"РФ должна понимать, что ее уничтожат". НАТО планирует в разы усилить свою мощь — Sky News

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2022, 11:49
Солдаты НАТО (Фото: EPA)

НАТО планирует крупнейшее усиление своей обороны со времен холодной войны из-за полномасштабного вторжения России в Украину — подобные решения будут рассматривать на саммите Альянса в Мадриде 28-30 июня. Об этом сообщается в материале Sky News.

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Альянс, скорее всего, согласится на "самую масштабную реконструкцию своей обороны со времен холодной войны", включая значительное расширение контингента в 40 000 военных, находящихся в состоянии боевой готовности.

По данным журналистов, на саммите НАТО в Мадриде ожидаются следующие шаги: 

— Расширение и ребрендинг cил реагирования НАТО численностью 40 000 человек, возможно, в шесть раз, согласно двум военным источникам. Но источник в НАТО сказал, что обсуждаются различные формулы, и окончательное увеличение, вероятно, будет меньше;

— Увеличение численности миссии по удержанию России от ударов по восточному и юго-восточному флангам НАТО с добавлением еще тысяч военнослужащих, хотя многие из них должны базироваться в своей стране и развертываться вперед только в случае необходимости;

— Обозначение России как "наиболее существенной и прямой угрозы" безопасности;

— Новый "комплексный пакет помощи" для Украины, включающий оборудование для противодействия российским беспилотникам и обеспечения защищенной связи.

Канал цитирует канцлера Министерства обороны Эстонии Кусти Сальма, который заявил, что сдерживание России сработает, если войска НАТО в большем количестве уже будут находиться на местах потенциального вторжения. 

"Вы можете выставить адекватные, достаточные силы и указать своему потенциальному противнику, что перевес сил находится на таком уровне, что противник тут же проиграет. Это должно привести к потере готовности противника к вторжению. Россия должна понять, что если бы она даже попыталась (начать вторжение. — Ред.), то была бы стерта с лица земли в первые несколько часов", — заявил Сальма. 

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Дмитрий Гриниченко
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Россия война нато саммит нато
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