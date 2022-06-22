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ВСУ разгромили "элиту" армии РФ, которую готовили для противостояния с НАТО – перехват СБУ видео

Цей матеріал також доступний українською
22.06.2022, 17:47
Иллюстративное фото: ВСУ
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Украинские силы разгромили подразделения западного военного округа России, в который входит в том числе "военная элита" РФ, которую готовили к противодействию силам НАТО. Об этом сообщает СБУ, опубликовавшая очередной перехват разговора оккупантов.

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"Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни "восточники" мотаются, потому что "западников" уже почти нет. Вся техника побита, то башня не работает, то еще что-то не работает, то колеса пробиты", – пожаловался оккупант.

СБУ уточняет, что в западный военный округ России входят в том числе Москва и Санкт-Петербург, и в его составе – "военная элита", которую готовили сражаться с силами Альянса.

Оккупант рассказал, что многие российские офицеры погибли в Украине, водителей не хватает, а огромные силы пехоты используются как "живое мясо".

СПРАВКА. 20 мая 2022-го в Минобороны России заявили, что в ответ на решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО в западном военном округе РФ будет сформировано 12 воинских частей и подразделений.

Читайте также: Оккупанты жалуются на угрозу окружения и на "силовиков и алкашей" в тылах – перехват ГУР

Оксана Житнюк
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сбу нато перехват
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