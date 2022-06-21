UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты жалуются на угрозу окружения и на "силовиков и алкашей" в тылах – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 18:42
Российские оккупанты (фото - ЕРА)
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. Он устроил стрельбу в Киеве – видео
Оккупанты снова попытались перейти Северский Донец, их еще раз уничтожили: видео
Оккупанты снова попытались перейти Северский Донец, их еще раз уничтожили: видео

Российские оккупанты жалуются на "силовиков и алкашей" в своих тыловых подразделениях и опасаются возможного окружения со стороны ВСУ. Очередной перехват разговора опубликовала украинская разведка.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В перехваченном разговоре россияне обсуждают текущее положение на линии фронта. Один из собеседников пытается выяснить, собираются ли их менять на передовой и рассказывает, что боится окружения Вооруженными Силами Украины.

"По ощущениям, скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас со стороны обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались", – пожаловался оккупант.

На вопрос о тыловых подразделениях оккупант ответил: "Силовики, алкаши. Хорошего нет ничего".

  • С 24 февраля по 21 июня армия России потеряла в Украине тысячи единиц техники и 34 100 военных убитыми.

Читайте также: "Мародерство Путин разрешил": оккупанты не видят препятствий для грабежа – перехват СБУ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведка гур перехват окружение кольцо
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 