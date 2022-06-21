Российские оккупанты жалуются на "силовиков и алкашей" в своих тыловых подразделениях и опасаются возможного окружения со стороны ВСУ. Очередной перехват разговора опубликовала украинская разведка.

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В перехваченном разговоре россияне обсуждают текущее положение на линии фронта. Один из собеседников пытается выяснить, собираются ли их менять на передовой и рассказывает, что боится окружения Вооруженными Силами Украины.

"По ощущениям, скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас со стороны обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались", – пожаловался оккупант.

На вопрос о тыловых подразделениях оккупант ответил: "Силовики, алкаши. Хорошего нет ничего".

С 24 февраля по 21 июня армия России потеряла в Украине тысячи единиц техники и 34 100 военных убитыми.

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Оксана Житнюк

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