Украинские военные уничтожили еще 300 оккупантов и 19 танков: сводка потерь армии России

Силы обороны Украины вчера уничтожили 300 российских военных и 19 танков. Армия РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла 34 100 военнослужащих, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера украинские защитники нанесли наибольшие потери россиянам на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С 24 февраля по 21 июня армия России потеряла в Украине:

личного состава – около 34 100 (+300) человек ликвидировано,

танков – 1496 (+19),

боевых бронированных машин – 3606 (+18),

артиллерийских систем – 752 (+3),

РСЗО – 239 (+1),

средств ПВО – 98 (0),

самолетов – 216 (0),

вертолетов – 181 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),

крылатых ракет – 137 (+7),

кораблей/катеров – 14 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2537 (+10),

спецтехники – 59 (+4).

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Марк Сировой

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