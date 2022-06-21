Украинские военные уничтожили еще 300 оккупантов и 19 танков: сводка потерь армии России
Силы обороны Украины вчера уничтожили 300 российских военных и 19 танков. Армия РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла 34 100 военнослужащих, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера украинские защитники нанесли наибольшие потери россиянам на Бахмутском и Авдеевском направлениях. С 24 февраля по 21 июня армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 34 100 (+300) человек ликвидировано,
танков – 1496 (+19),
боевых бронированных машин – 3606 (+18),
артиллерийских систем – 752 (+3),
РСЗО – 239 (+1),
средств ПВО – 98 (0),
самолетов – 216 (0),
вертолетов – 181 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 (+10),
крылатых ракет – 137 (+7),
кораблей/катеров – 14 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2537 (+10),
спецтехники – 59 (+4).
Читайте также: Армия РФ несет потери на юге и бежала после провала штурма под Марьинкой – Генштаб ВСУ
Комментарии