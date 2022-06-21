Армия РФ несет потери на юге и бежала после провала штурма под Марьинкой – Генштаб ВСУ
Украинские силы противостоят штурмовым действиям армии России на Северодонецком направлении, враг бежал под Марьинкой и несет потери на юге. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Слобожанщина
На Харьковском направлении враг сосредоточил основные усилия на удержании рубежей, пытается не допустить продвижения украинских сил к границе и в тыл Славянской группировки российских войск, обстреливал гражданскую инфраструктуру.
Донбасс
На Славянском – украинские военные отбили штурмовые действия возле Богородичного и Долины. Враг систематически обстреливал из артиллерии в районах Грушевахи, Вернополья, Адамовки, Мазановки, нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Богородичного. На Краматорском – РФ активных действий не вела, била из артиллерии, РСЗО и минометов вдоль линии столкновения.
На Северодонецком – РФ бьет из артиллерии по украинским позициям, нанесла авиаудары вблизи Устиновки, Горского и Лисичанска, не прекращает штурмовые действия для полного захвата города. Кроме этого города, украинские защитники успешно противодействуют штурмам в районах Сиротиного и Белой Горы.
Читайте также: Текущая неделя будет решающей в битве за Северодонецк – ISW
Бахмутское – враг ведет наступательные действия в районах Николаевки, Вершины, Семигорья, обстреливал гражданскую инфраструктуру. Авдеевское – нанес авиаудар в районе Нью-Йорка, обстрелял гражданскую инфраструктуру в ряде населенных пунктов.
Кураховское – РФ нанесла авиаудар возле Щербаков, украинские силы остановили попытки российских штурмовых действий в районе Марьинки, враг бесславно бежал. На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий армия РФ не вела.
Юг
На Южнобугском направлении РФ несет потери, пытается сдержать украинские подразделения, бьет из артиллерии, минометов и РСЗО, нанесла ракетные удары по гражданской инфраструктуре в районе Очакова и Куцуруба. Россияне усиливают фортификации, сооружают длительные огневые точки. В Черном и Азовском морях – пять носителей высокоточного оружия.
Север
На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. На Северском – враг усиленно охраняет границу и обстрелял гражданскую инфраструктуру населенного пункта Середина-Буда в Сумской области.
Потери РФ
Из-за потерь в командном составе воздушно-десантных войск враг вынужден набирать офицеров запаса по краткосрочным трехмесячным контрактам.
Читайте также: На юге вражеский Ка-52 атаковал украинские позиции, вертолеты ВСУ ударили по оккупантам
Комментарии