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Армия РФ несет потери на юге и бежала после провала штурма под Марьинкой – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 07:51
Армия РФ несет потери на юге и бежала после провала штурма под Марьинкой – Генштаб ВСУ - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские силы противостоят штурмовым действиям армии России на Северодонецком направлении, враг бежал под Марьинкой и несет потери на юге. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанщина

На Харьковском направлении враг сосредоточил основные усилия на удержании рубежей, пытается не допустить продвижения украинских сил к границе и в тыл Славянской группировки российских войск, обстреливал гражданскую инфраструктуру.

Донбасс

На Славянском – украинские военные отбили штурмовые действия возле Богородичного и Долины. Враг систематически обстреливал из артиллерии в районах Грушевахи, Вернополья, Адамовки, Мазановки, нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре возле Богородичного. На Краматорском – РФ активных действий не вела, била из артиллерии, РСЗО и минометов вдоль линии столкновения.

На Северодонецком – РФ бьет из артиллерии по украинским позициям, нанесла авиаудары вблизи Устиновки, Горского и Лисичанска, не прекращает штурмовые действия для полного захвата города. Кроме этого города, украинские защитники успешно противодействуют штурмам в районах Сиротиного и Белой Горы.

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Бахмутское – враг ведет наступательные действия в районах Николаевки, Вершины, Семигорья, обстреливал гражданскую инфраструктуру. Авдеевское – нанес авиаудар в районе Нью-Йорка, обстрелял гражданскую инфраструктуру в ряде населенных пунктов.

Кураховское – РФ нанесла авиаудар возле Щербаков, украинские силы остановили попытки российских штурмовых действий в районе Марьинки, враг бесславно бежал. На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий армия РФ не вела.

Юг

На Южнобугском направлении РФ несет потери, пытается сдержать украинские подразделения, бьет из артиллерии, минометов и РСЗО, нанесла ракетные удары по гражданской инфраструктуре в районе Очакова и Куцуруба. Россияне усиливают фортификации, сооружают длительные огневые точки. В Черном и Азовском морях – пять носителей высокоточного оружия.

Север

На Волынском и Полесском направлениях – без существенных изменений. На Северском – враг усиленно охраняет границу и обстрелял гражданскую инфраструктуру населенного пункта Середина-Буда в Сумской области.

Потери РФ

Из-за потерь в командном составе воздушно-десантных войск враг вынужден набирать офицеров запаса по краткосрочным трехмесячным контрактам.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс северодонецк Марьинка армия рф генштаб юг войска россии
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