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На юге вражеский Ка-52 атаковал украинские позиции, вертолеты ВСУ ударили по оккупантам

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 03:12
На юге вражеский Ка-52 атаковал украинские позиции, вертолеты ВСУ ударили по оккупантам - Фото
Украинские вертолеты (Фото: EPA)

В Херсонской области российский вертолет атаковал украинские позиции, в ответ вертолеты Вооруженных Сил Украины ударили по оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, в результате авиационного удара вражеским вертолетом Ка-52 украинские войска не понесли потерь.

После атаки врага вертолеты ВСУ ударили по скоплению противника.

За сутки на южном направлении ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ уничтожили 25 оккупантов, танк Т-62, самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит", мощную станцию ​​связи, радиолокационную станцию ​​и станцию ​​радиоэлектронной борьбы, две единицы военной автомобильной техники и три склада боеприпасов.

При попытке провести воздушную разведку в Николаевской области враг лишился двух БПЛА типа "Орлан-10".

Читайте также: На востоке украинские защитники уничтожили больше 100 оккупантов и их технику

Наталия Медведева
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