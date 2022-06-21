На юге вражеский Ка-52 атаковал украинские позиции, вертолеты ВСУ ударили по оккупантам
В Херсонской области российский вертолет атаковал украинские позиции, в ответ вертолеты Вооруженных Сил Украины ударили по оккупантам. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
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Как отмечается, в результате авиационного удара вражеским вертолетом Ка-52 украинские войска не понесли потерь.
После атаки врага вертолеты ВСУ ударили по скоплению противника.
За сутки на южном направлении ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ уничтожили 25 оккупантов, танк Т-62, самоходную реактивную установку разминирования "Метеорит", мощную станцию связи, радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы, две единицы военной автомобильной техники и три склада боеприпасов.
При попытке провести воздушную разведку в Николаевской области враг лишился двух БПЛА типа "Орлан-10".
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