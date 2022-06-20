На востоке украинские защитники уничтожили больше 100 оккупантов и их технику
20.06.2022, 23:52
Фото - Генштаб ВСУ4
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает пресс-служба ОТГ.
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Сегодня, 20 июня, потери врага составили:
- личного состава – 106
- танков – 1
- БТР – 1
- МТЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортер) – 2
- артиллерийских систем – 2
- минометов – 5
- АТТ (тяжелый артиллерийский гусеничный неплавающий тягач) – 7
- БПЛА – 2
- склад с боеприпасами – 2
В Луганской области российская армия накопила достаточное количество резервов для того, чтобы начать широкомасштабное наступление. В Северодонецке бои идут уже в промзоне, которую контролируют украинские войска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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