На востоке украинские защитники уничтожили больше 100 оккупантов и их технику

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает пресс-служба ОТГ.

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Сегодня, 20 июня, потери врага составили:

личного состава – 106

танков – 1

БТР – 1

МТЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортер) – 2

артиллерийских систем – 2

минометов – 5

АТТ (тяжелый артиллерийский гусеничный неплавающий тягач) – 7

БПЛА – 2

склад с боеприпасами – 2

В Луганской области российская армия накопила достаточное количество резервов для того, чтобы начать широкомасштабное наступление. В Северодонецке бои идут уже в промзоне, которую контролируют украинские войска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.





Вадим Ребрина

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