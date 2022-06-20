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На востоке украинские защитники уничтожили больше 100 оккупантов и их технику

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 23:52
На востоке украинские защитники уничтожили больше 100 оккупантов и их технику - Фото
Фото - Генштаб ВСУ4

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщает пресс-служба ОТГ.

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Сегодня, 20 июня, потери врага составили:

  • личного состава – 106
  • танков – 1
  • БТР – 1
  • МТЛБ (многоцелевой плавающий бронетранспортер) – 2
  • артиллерийских систем – 2
  • минометов – 5
  • АТТ (тяжелый артиллерийский гусеничный неплавающий тягач) – 7
  • БПЛА – 2
  • склад с боеприпасами – 2

В Луганской области российская армия накопила достаточное количество резервов для того, чтобы начать широкомасштабное наступление. В Северодонецке бои идут уже в промзоне, которую контролируют украинские войска, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Вадим Ребрина
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война Донбасс отг восток
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