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Бои идут уже в промзоне Северодонецка, россияне контролируют большую часть города – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 20:59
Бои идут уже в промзоне Северодонецка, россияне контролируют большую часть города – Гайдай - Фото
Бои в Северодонецке (Фото: Сергей Гайдай/Telegram)

В Луганской области российская армия накопила достаточное количество резервов для того, чтобы начать широкомасштабное наступление. В Северодонецке бои идут уже в промзоне, которую контролируют украинские войска. Об этом в эфире Украина 24 сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, ситуация в Северодонецке "тяжелейшая".

"Я думаю, что можно уже с уверенностью сказать, что российская армия накопила достаточное количество резервов для того, чтобы начать широкомасштабное наступление", – сказал Гайдай.

Он отметил, что оккупанты подтянули "огромное количество" техники — "десятки единиц".

"В Северодонецке бои идут уже в промзоне", – сказал глава ОВА. Россияне контролируют большую часть города, ВСУ контролируют только промзону, территорию завода Азот, сообщил Гайдай.

По его словам, все населенные пункты вдоль трассы Лисичанск-Бахмут обстреливаются, "там идет наступление российской армии". Также он сообщил, что сегодня весь день обстреливается Лисичанск.

Гайдай также отметил, что ВСУ на сегодняшний день не находятся в окружении.

Читайте также: Идут решающие бои. РФ хочет полностью захватить Луганскую область до 26 июня — Минобороны

Вадим Ребрина
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северодонецк Донбасс Сергей Гайдай луганская область северодонецк Сергей Гайдай
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