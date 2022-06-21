Текущая неделя будет решающей в битве за Северодонецк – ISW

Ближайшая неделя станет решающей для российских усилий по установлению контроля над Северодонецком. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 20 июня.

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Эксперты пишут, что военное руководство РФ назначило 26 июня крайним сроком для выхода российских войск на административную границу Луганской области, что, вероятно, приведет к активизации усилий по установлению полного контроля над Северодонецком и продвижению на запад к границе области.

По состоянию на 20 июня российские силы захватили почти весь Северодонецк, кроме промзоны – завода "Азот", и взяли под контроль юго-восточную окраину Метелкино.

В ISW полагают, что российские войска, скорее всего, продолжат усилия по зачистке завода "Азот" и завершению операции по окружению южнее Северодонецка и Лисичанска, по трассе Т1302 Бахмут-Лисичанск.

В Институте констатировали, что российские войска накапливают технику вокруг Тошковки и перебрасывают технику в Старобельск (примерно в 40 км к северо-востоку от Северодонецка в оккупированной Россией Луганской области) для поддержки операций в Северодонецке с востока.

По прогнозу ISW, оккупанты продолжат перебрасывать войска и технику в Северодонецк, чтобы выполнить задачу по завершению захвата промзоны на текущей неделе.

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Наталия Медведева

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