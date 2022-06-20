Контроль над поселком Метелкино не поможет армии РФ в битве за Северодонецк – Власенко
Контроль над поселком Метелкино в Луганской области не создаст для армии РФ тактического превосходства в битве за Северодонецк. Об этом сообщил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в комментарии Радио Свобода.
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"Сказать, что это как-то повлияет на Северодонецк – не очень повлияет, но психологически это для нас определенная проблема", – отметил Власенко.
По его словам, поселок был люфтом для маневров ВСУ, чтобы не попасть в окружение на комбинате Азот и промзоне Северодонецка.
"На той стороне Донца мы контролируем не только часть промзоны Северодонецка, но еще несколько населенных пунктов. То есть у нас был такой плацдарм для той стороны Донца, с которой у нас усложнена логистика", – отметил Власенко.
Он также отметил, что российской армии за счет артиллерии легче вести наступления на сельской местности, где в основном одноэтажные здания, чем на местности с многоэтажными застройками и в промзонах.
- 18 июня Генштаб сообщал, что оккупанты имели успех в штурме населенного пункта Метелкино под Северодонецком.
- 20 июня Гайдай заявил, что ВСУ утратила контроль над поселком Метелкино.
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