Разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично Путин, так что грабеж во время войны они не считаются преступлением, следует из аудиоперехвата СБУ.

"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…" – рассказывает захватчик жене.

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Оккупант завидует старшине, который "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребет!"

Также оккупант составил свой "бизнес-план": хочет награбить себе военную экипировку.

"Я сижу в этих (намародеренных – прим. СБУ) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну, просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берц весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти – продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…" – восхищается оккупант.

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Роман Брыль

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