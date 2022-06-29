Столтенберг: НАТО заявит, что Россия представляет прямую угрозу, Китай нам не противник

На саммите в Мадриде НАТО четко заявит, что Россия представляет прямую угрозу безопасности Альянса, а Китай не будет рассматриваться в качестве противника. Об этом на пресс-конференции 29 июня заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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По его словам, ожидается, что лидеры НАТО согласуют на саммите стратегическую концепцию, которая представит Россию главной угрозой для безопасности Альянса. Он отметил, что новая концепция будет отличаться от той, что была принята в 2010 году, когда на саммите НАТО присутствовал тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев, а Россия была объявлена стратегическим партнером.

Также Столтенберг заявил, что в новой стратегической концепции Китай "не упоминается ни единым словом".

"Китай не является противником, но, конечно, мы должны учитывать последствия для нашей безопасности, когда видим, что Китай вкладывает значительные средства в новые современные военные возможности, ракеты большой дальности, ядерное оружие, а также пытается контролировать критически важную инфраструктуру, например сети 5G в наших странах", — заявил генсек НАТО.

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Дмитрий Гриниченко

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