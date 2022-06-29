Россия хочет диктовать правила в Европе и училась по правилам ленинградской подворотни – она понимает силу. РФ надо победить на поле боя, помогая Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к саммиту НАТО, на котором РФ должны признать угрозой в стратегической концепции Альянса.

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Он сказал, что сегодня начинается новая история для всего НАТО – настоящие цели России все понимают, а Москва уже давно считает Альянс врагом. По его словам, руководство РФ видит мир иначе, например, она рассматривает Литву как "возможную новую республику СССР".

Зеленский отметил попытки России устроить продовольственный и миграционный кризис, ее давление в сфере энергетики и напомнил, что в Украине РФ уничтожает города и заходит в пустые, мертвые места.

"Она не хочет останавливаться на Донбассе или где-нибудь на юге Украины, она город за городом хочет поглотить так всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами. Это истинная цель России. Вопрос – кто следующий для нее? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ – все они", – сказал Зеленский.

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Зеленский приветствовал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО и подчеркнул, что Россия не делает сейчас ничего против Хельсинки и Стокгольма в связи с этим решением.

"Руководство России публично заявляло, что правилам жизни их обучали ленинградские подворотни. Там любые попытки диалога и умиротворения воспринимаются только как слабость и страх. Там никому не позвонишь, чтобы поговорить, когда нужно бить в ответ. Там или бьешь, или ты проиграл. Российское государство именно так сейчас видит мир. И нельзя игнорировать это видение, нельзя игнорировать ее подлинные цели", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас идет война за право диктовать условия в Европе. Он призвал помочь Украине "сейчас закончить эту войну победой на поле боя": дать современные системы ПВО, ПРО и артиллерии, оказывать финансовую поддержку, избавиться от концепции "серой зоны" на востоке Европы, изолировать Россию и дать гарантии безопасности – найти Украине место в общем пространстве безопасности.

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Марк Сировой

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