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Впереди – ратификация парламентами 30 стран. Когда Швеция и Финляндия могут войти в НАТО?

Цей матеріал також доступний українською
28.06.2022, 22:59
Впереди – ратификация парламентами 30 стран. Когда Швеция и Финляндия могут войти в НАТО? - Фото
Йенс Столтенберг (фото – ЕРА)

29 июня на саммите в Мадриде страны-члены НАТО примут решение, приглашать ли Финляндию и Швецию вступить в альянс. В случае положительного решения процесс ратификации должен состояться во всех столицах 30 нынешних стран НАТО. Об этом журналистам сказал генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает CNN.

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Столтенберг заявил о своей уверенности в том, что Финляндия и Швеция смогут успешно вступить в НАТО после того как Турция подписала меморандум о взаимопонимании с этими странами.

"Я рад сообщить, что теперь у нас есть соглашение, которое прокладывает путь для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, в котором рассматриваются проблемы Турции, в том числе по поводу экспорта оружия и борьбы с терроризмом", – сказал Столтенберг.

29 июня союзные лидеры решат, приглашать ли Финляндию и Швецию вступить в НАТО, сказал он, добавив, что после решения процесс ратификации должен состояться во всех столицах стран НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приветствовал решение Турции поддержать заявки Финляндии и Швеции, назвав это "фантастической новостью".

"Членство Швеции и Финляндии сделает наш блестящий альянс сильнее и безопаснее", – написал Джонсон в Twitter.

  • Турция на Мадридском саммите НАТО на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами альянса. Соответствующий трехсторонний меморандум подписали 28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции.
Вадим Ребрина
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нато Финляндия швеция йенс столтенберг
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