Турция поддержит членство в НАТО Финляндии и Швеции – подписан трехсторонний меморандум

Турция на Мадридском саммите НАТО на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами альянса. Соответствующий трехсторонний меморандум подписали 28 июня министры иностранных дел Финляндии, Швеции и Турции, сообщает пресс-служба финского президента Саули Ниинисте.

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Там сообщили, что 28 июня в Мадриде, перед началом саммита НАТО, у Ниинисте прошла "обстоятельная встреча" с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон при содействии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, который подтверждает, что Турция на Мадридском саммите на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО. Конкретные шаги нашего вступления в НАТО будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, но это решение сейчас неизбежно", – сказано в сообщении.

В меморандуме подчеркивается приверженность Финляндии, Швеции и Турции оказывать полную поддержку друг другу в случае угроз безопасности.

У Ниинисте отметили, что Финляндия серьезно относится к проблемам терроризма, осуждает его во всех формах и проявлениях. "Как член НАТО, Финляндия будет полностью привержена контртеррористическим документам и политике НАТО", – говорится в сообщении.

При этом в администрации президента отметили, что в области борьбы с терроризмом, экспорта оружия и экстрадиции Финляндия продолжит работать "в соответствии со своим национальным законодательством".

"Я рад завершить этот этап на пути Финляндии к членству в НАТО. Теперь я с нетерпением жду плодотворных разговоров о роли Финляндии в НАТО с нашими будущими союзниками здесь, в Мадриде", – сказал Ниинисте.

Подписание документа подтвердило турецкое государственное агентство Анадолу. Также об этом сказано в официальном сообщении пресс-службы НАТО.

Турецкое издание Milliet со ссылкой на источники сообщает, что в меморандуме речь идет о "полном сотрудничестве с Турцией в борьбе против Рабочей партии Курдистана и ее ответвлений, проявлении солидарности с Турцией в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, обязательстве не поддерживать PYD/YPG (курдские вооруженные формирования, – ред.) и FETO (движение Фетхуллаха Гюлена, – ред.), не навязывать ограничения в отношении оборонной промышленности, расширять сотрудничество".

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Вадим Ребрина

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