Гайдай: Лисичанск уже почти не узнать. Оккупанты бросили все силы на захват города

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что армия РФ сосредоточила все силы на захвате Лисичанска. Город подвергается авиаударам, россияне закрепились в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боривском.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Авиаудары нанесены по городу, а также в районе Белой Горы. Разрушений много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д.", – уточнил Гайдай.

После отвода подразделений наших войск из Северодонецка, оккупанты напоследок обстреляли Азот и полигон ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск.

Также много разрушений от российских ударов в Волчояровке, Лоскутовке, Верхнекаменке и Золотаревке.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.