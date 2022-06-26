UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гайдай: Лисичанск уже почти не узнать. Оккупанты бросили все силы на захват города

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 08:45
Гайдай: Лисичанск уже почти не узнать. Оккупанты бросили все силы на захват города - Фото
Фото: Сергей Гайдай/telegram

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что армия РФ сосредоточила все силы на захвате Лисичанска. Город подвергается авиаударам, россияне закрепились в Северодонецке, Сиротином, Вороновом и Боривском. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Авиаудары нанесены по городу, а также в районе Белой Горы. Разрушений много – Лисичанск уже почти не узнать. На земле лежит телевизионная башня, серьезно поврежден автомобильный мост, попадание снарядов в дома, здание СБУ и т.д.", – уточнил Гайдай.  

После отвода подразделений наших войск из Северодонецка, оккупанты напоследок обстреляли Азот и полигон ГСЧС в Северодонецке, открыли огонь по селам Павлоград и Синецкий, проверили на прочность уже разрушенные и обстрелянные мосты на Лисичанск.  

Также много разрушений от российских ударов в Волчояровке, Лоскутовке, Верхнекаменке и Золотаревке. 

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты лисичанск авиаудары Cергей Гайдай
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 