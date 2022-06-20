Россия хочет вызвать голод в мире, чтобы давить на Украину и ЕС – Боррель

Блокада Россией миллионов тонн украинского зерна является "настоящим военным преступлением", заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает BBC.

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"Это непостижимо – невозможно представить, что миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, в то время как в остальном мире люди страдают от голода", – сказал Боррель.

"Мы призываем Россию разблокировать [украинские] порты", – подчеркнул он.

Сегодня министры иностранных дел членов ЕС встретились в Люксембурге, чтобы обсудить кризис.

Западные страны потребовали от России прекратить блокаду украинских портов в Черном море и позволить огромным запасам зерна попасть на мировые рынки.

Боррель сказал, что война России против Украины оказала разрушительное воздействие на весь мир, свидетельством чему могут служить цены на продукты питания и энергоносители.

На пресс-конференции после встречи он сказал, что блокада Россией экспорта украинского зерна была "преднамеренной попыткой вызвать голод в мире" и оказать дополнительное давление на ЕС и Украину.

По словам Борреля, министры иностранных дел ЕС свяжутся со своими коллегами на африканском континенте по поводу санкций против России.

Накануне встречи в Люксембурге Боррель сказал: "Это настоящее военное преступление, поэтому я не могу представить, что это продлится долго".

Он отметил, что Россия должна быть привлечена к ответственности, если продолжит блокировать экспорт жизненно необходимого зерна из Украины.

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Вадим Ребрина

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