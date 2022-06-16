Россия вывозит ворованное украинское зерно из Севастополя в Сирию – спутниковые снимки
Спутниковые снимки подтверждают, что украинское зерно, загруженное во временно оккупированном Россией Севастополе, доставляется сухогрузами в Сирию. Об этом сообщает компания Maxar.
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Ранее Maxar публиковал спутниковые снимки, на которых была зафиксирована загрузка зерном сухогруза "Матрос Позынич" (в подписях на снимках ошибочно именуется Kozynich) под российским флагом в оккупированном Россией Севастополе.
Несколько дней спустя спутники сделали снимки того же судна, пришвартованного в сирийском порту Латакия и поданном под разгрузку.
Maxar отмечает, что это был не отдельный случай, так как на снимке от 12 июня видно уже другое судно, которое загружается зерном на том же терминале в Севастополе.
- 24 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир не покупать у России украденное украинское зерно.
- 8 июня посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Россия вывозит в Турцию украденное украинское зерно по поддельным документам.
- 9 июня коллаборант Евгений Балицкий заявил в российском пропагандистском телеэфире, что отправляет украденное Россией украинское зерно в Крым, чтобы потом продать его в Турцию.
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