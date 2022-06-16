Россия вывозит ворованное украинское зерно из Севастополя в Сирию – спутниковые снимки

Спутниковые снимки подтверждают, что украинское зерно, загруженное во временно оккупированном Россией Севастополе, доставляется сухогрузами в Сирию. Об этом сообщает компания Maxar.

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Ранее Maxar публиковал спутниковые снимки, на которых была зафиксирована загрузка зерном сухогруза "Матрос Позынич" (в подписях на снимках ошибочно именуется Kozynich) под российским флагом в оккупированном Россией Севастополе.

Несколько дней спустя спутники сделали снимки того же судна, пришвартованного в сирийском порту Латакия и поданном под разгрузку.

Maxar отмечает, что это был не отдельный случай, так как на снимке от 12 июня видно уже другое судно, которое загружается зерном на том же терминале в Севастополе.

Сергей Бережной

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