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CNN показал спутниковые фото, как Россия крадет украинское зерно через Крым

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 06:33
CNN показал спутниковые фото, как Россия крадет украинское зерно через Крым - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Новые спутниковые фотографии порта в оккупированном Севастополе демонстрируют, что кража Россией украинского зерна, похоже, увеличивается. Об этом пишет CNN, демонстрируя снимки от спутниковой компании Maxar Technologies.

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На фото за 19 и 21 мая видно, как два сухогруза под российским флагом — "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка" — швартуются рядом с чем-то вроде зернохранилищ и загружаются, похоже, зерном.

Как объясняет канал, поскольку оккупированный Крым сам производит немного зерна (в отличие от частично захваченных Россией Херсонской и Запорожской областей), это, вероятно, украденное украинское зерно.

Фото ниже кликабельны:

(c) 2022 CNN / Maxar Technologies

(c) 2022 CNN / Maxar Technologies

(c) 2022 CNN / Maxar Technologies

(c) 2022 CNN / Maxar Technologies

(c) 2022 CNN / Maxar Technologies

Оба судна уже покинули порт, как можно видеть по сервису отслеживания MarineTraffic.com. "Матрос Позынич" идет через Эгейское море, направляясь якобы в Бейрут, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море. В начале мая второе судно уже осуществило аналогичную миссию.

Ранее президент Владимир Зеленский обвинил Россию в "постепенной краже" украинских продуктов питания и попытках их продать за рубежом.

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Евгений Пилипенко
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Сирия война зерно оккупация порт севастополь кража
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