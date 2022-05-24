CNN показал спутниковые фото, как Россия крадет украинское зерно через Крым

Новые спутниковые фотографии порта в оккупированном Севастополе демонстрируют, что кража Россией украинского зерна, похоже, увеличивается. Об этом пишет CNN, демонстрируя снимки от спутниковой компании Maxar Technologies.

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На фото за 19 и 21 мая видно, как два сухогруза под российским флагом — "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка" — швартуются рядом с чем-то вроде зернохранилищ и загружаются, похоже, зерном.

Как объясняет канал, поскольку оккупированный Крым сам производит немного зерна (в отличие от частично захваченных Россией Херсонской и Запорожской областей), это, вероятно, украденное украинское зерно.

Фото ниже кликабельны:

Оба судна уже покинули порт, как можно видеть по сервису отслеживания MarineTraffic.com. "Матрос Позынич" идет через Эгейское море, направляясь якобы в Бейрут, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море. В начале мая второе судно уже осуществило аналогичную миссию.

Ранее президент Владимир Зеленский обвинил Россию в "постепенной краже" украинских продуктов питания и попытках их продать за рубежом.

По данным главы Минагрополитики Сольского, оккупанты украли уже около 400 000 − 500 000 тонн зерновых культур.

23 мая президент Зеленский – о том, будет ли Украина деоккупировать все территории силой: "Это сотни тысяч жизней".

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Евгений Пилипенко

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