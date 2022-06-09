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Коллаборант Балицкий похвастался в эфире Соловьева, что отправляет украинское зерно в Крым

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09.06.2022, 12:45
Коллаборант Балицкий похвастался в эфире Соловьева, что отправляет украинское зерно в Крым - Фото
Евгений Балицкий (Фото - скриншот из видео)

Евгений Балицкий, которого оккупанты назначили "главой военно-гражданской администрации" Запорожской области, заявил в российском пропагандистском телеэфире, что отправляет украденное Россией украинское зерно в Крым, чтобы потом продать его в Турцию.

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В программе "Соловьев в прямом эфире" Балицкий "с гордостью" сообщил, что 11 вагонов с украинским зерном уже отправлены из временно оккупированного Россией Мелитополя в сторону Крыма.

Он также сказал, что "в ближайшее время эти поставки будут увеличены в сотни раз", и он рассчитывает, что краденое зерно будет куплено в Турции или на Ближнем Востоке.

"Основные контракты заключаются с Турцией. Первые поезда уже прошли через Крым, пошли в направлении Ближнего Востока", – сказал коллаборант.

13 ноября 2017 года Балицкий, нардеп VII и VIII созывов от Оппоблока, в эфире телеканала 112 Украина в ответ на предложение Дмитрия Корчинского "уехать в Россию" сказал: "Мы уедем, может быть. Такие, как округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями. Вас это совсем не смущает?" 

10 мая 2022 года сообщалось, что оккупанты назначили Балицкого "главой военно-гражданской администрации Запорожской области".

  • 3 июня стало известно, что Турция оказалась в числе стран, куда поступает зерно, которое Россия похитила на временно оккупированных территориях.
  • 7 июня Владимир Зеленский сказал Financial Times, что Россия постоянно пытается обойти введенные против нее санкции, в том числе найти способы продать за рубеж украденное ею в Украине зерно.
  • 8 июня мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что россияне вывозят украденное зерно из Мелитопольского района по железной дороге. 
  • 8 июня посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что РФ вывозит в Турцию украденное зерно по поддельным документам. 
Сергей Бережной
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коллаборант евгений балицкий запорожская область Турция кража зерна
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