Посол Украины: Нужно разобраться, кто в Турции покупает украденное россиянами зерно

Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Турция оказалась в числе стран, куда поступает зерно, которое Россия похитила на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Reuters.

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Посол также сообщил журналистам, что обратился за содействием к турецким властям и Интерполу для организации расследования перевозок украденного россиянами зерна транзитом через турецкие воды.

Вчера сообщалось, что Турция организует в Стамбуле командный центр под эгидой ООН для создания "зернового коридора" по вывозу из украинских портов 20 тонн зерна.

Для вывоза зерна из портов Украины гарантий одного Кремля мало, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран.

Сергей Бережной

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