Посол Украины: Нужно разобраться, кто в Турции покупает украденное россиянами зерно
03.06.2022, 13:31
Василий Бондарь (Фото - Facebook GDIP Media Center)
Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Турция оказалась в числе стран, куда поступает зерно, которое Россия похитила на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Reuters.
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Посол также сообщил журналистам, что обратился за содействием к турецким властям и Интерполу для организации расследования перевозок украденного россиянами зерна транзитом через турецкие воды.
Вчера сообщалось, что Турция организует в Стамбуле командный центр под эгидой ООН для создания "зернового коридора" по вывозу из украинских портов 20 тонн зерна.
- Для вывоза зерна из портов Украины гарантий одного Кремля мало, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран.
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