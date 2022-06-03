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Посол Украины: Нужно разобраться, кто в Турции покупает украденное россиянами зерно

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 13:31
Посол Украины: Нужно разобраться, кто в Турции покупает украденное россиянами зерно - Фото
Василий Бондарь (Фото - Facebook GDIP Media Center)

Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Турция оказалась в числе стран, куда поступает зерно, которое Россия похитила на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Reuters

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Посол также сообщил журналистам, что обратился за содействием к турецким властям и Интерполу для организации расследования перевозок украденного россиянами зерна транзитом через турецкие воды.

Вчера сообщалось, что Турция организует в Стамбуле командный центр под эгидой ООН для создания "зернового коридора" по вывозу из украинских портов 20 тонн зерна. 

Сергей Бережной
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продовольственный кризис экспорт зерна Василий Бондарь посол в Турции
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