Турция создает штаб для деблокады украинских портов. Цель – вывезти 20 млн тонн зерна

Турция организует в Стамбуле командный центр под эгидой ООН для создания "зернового коридора" по вывозу из украинских портов 20 тонн зерна. Об этом пишет турецкое агентство Anadolu Agency.

Турция также разработала дорожную карту для решения проблемы с вывозом зерна из Украины.

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Детали дорожной карты будут обсуждаться в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.

На четырехсторонней встрече будут рассмотрены такие вопросы, как маршрут, страхование и безопасность судов, разминирование в регионе.

Ожидается, что первым итогом встречи станет решение о разминировании Черного моря в районе украинских портов.

Накануне встречи президент Турции Реджеп Эрдоган провел отдельные телефонные переговоры с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дипломатические источники сообщили агентству, что Путин и Зеленский положительно оценили идею создания "зернового коридора".

Для вывоза зерна из портов Украины гарантий исключительно Кремля мало, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Украине необходимо получить гарантии от ООН и третьих стран.

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Роман Брыль

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