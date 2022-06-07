Некоторые страны хотели купить у России краденое зерно, мы приняли меры – Зеленский

Россия постоянно пытается обойти введенные против нее санкции, в том числе найти способы продать за рубеж украденное ею в Украине зерно. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью Financial Times.

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Зеленский подчеркнул, что введенные в отношении России санкции эффективны и работают, но лишь там, где Россию лишают возможности эти санкции обходить.

"Когда мы находим, где Россия обходит санкции, – там, где мы можем на это влиять, мы влияем", – сказал он.

Президент привел в качестве примера запрет для российских судов заходить в иностранные порты.

"Там, где им запретили заходить, они сменили флаги, начали работать через порты в других государствах. Мы их на этом ловим и предлагаем уже конкретные факты. Наша разведка постоянно над этим работает", – заявил Зеленский.

Отдельно президент остановился на проблеме зерна, которое Россия крадет на временно оккупированных территориях Украины.

"Вы же знаете, что у нас заблокированы порты, и что мы не можем вывозить наше зерно. Они украли какой-то объем нашего зерна. Украли и увезли морем. Они заходили в некоторые страны, и эти страны готовы были их принять. Мы перехватили эту информацию, эти маршруты, и мы предупредили эти государства, что мы убедим Запад ввести за это санкции и против них", – рассказал Зеленский.

Он сказал, что его возмущает сам прецедент, что кто-то все равно надеется заработать на обходе или игнорировании санкций, и что Россия этим пользуется.

"Санкции должны не только вводиться, но и их исполнение должно контролироваться", – подчеркнул Зеленский.

СПРАВКА. Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, ставшим в последние недели одной из главных тем глобальной повестки дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание . Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, ставшим в последние недели одной из главных тем глобальной повестки дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Беларусь в балтийские порты. Запад пытается найти выход из ситуации с российской блокадой. В Кремле уверяют, что готовы разблокировать проходы из украинских портов, пока что только от Одессы, в обмен на снятие части санкций. В Украине считают, что россияне могут атаковать Одессу, как только будут разминированы подходы к городу.

США рассматривают разные варианты разблокирования экспорта зерна – экс-посол Тейлор.

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Сергей Бережной

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