Россияне уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине – Боррель
Российские оккупанты уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
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"Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным с целью отвести от себя вину, становится еще более циничной", – написал Боррель.
По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, 4 июня российские оккупанты обстреляли объект инфрастурктуры. В результате загорелись склады с зерновым шротом. Тушение пожара продолжалось вплоть до 6 июня.
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