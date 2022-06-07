Россияне уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине – Боррель

Российские оккупанты уничтожили в Николаеве второй по величине зерновой терминал в Украине. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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"Очередной российский ракетный удар, способствующий глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине в Николаеве. В свете таких сообщений дезинформация, распространяемая Путиным с целью отвести от себя вину, становится еще более циничной", – написал Боррель.

По информации мэра Николаева Александра Сенкевича, 4 июня российские оккупанты обстреляли объект инфрастурктуры. В результате загорелись склады с зерновым шротом. Тушение пожара продолжалось вплоть до 6 июня.

СПРАВКА. Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, ставшим в последние недели одной из главных тем на глобальной повестке дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание . Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, ставшим в последние недели одной из главных тем на глобальной повестке дня. Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Беларусь в балтийские порты. Запад пытается найти выход из ситуации с российской блокадой. В Кремле уверяют, что готовы разблокировать проходы из украинских портов, пока что только от Одессы, в обмен на снятие части санкций. В Украине считают, что россияне могут атаковать Одессу, как только разминируют подходы к городу "для зерна".

США рассматривают разные варианты разблокирования экспорта зерна — экс-посол Тейлор.

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Наталия Медведева

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