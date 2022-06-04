США рассматривают разные варианты разблокирования экспорта зерна — экс-посол Тейлор

США прорабатывают разные варианты разблокировки экспорта украинского зерна, в том числе через ООН, а также с привлечением боевых кораблей международных партнеров. Так ответил на вопрос корреспондента Укринформа в Вашингтоне экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор.

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"Я знаю, что администрация обдумывает решение этой проблемы. Они работают над этим прямо сейчас", – сказал он.

По его словам, на рассмотрении находятся разные варианты.

Согласно одному из них, ООН может провести переговоры со странами в Черноморском регионе, такими как Турция и Румыния, которые могли бы присоединиться к установке безопасных коридоров для вывоза украинского зерна из Одессы, сказал Тейлор. Он отметил, что тут необходимо решить целый комплекс вопросов, в том числе разминировать море, а также оттеснить российские военные корабли для безопасного прохода гражданских грузовых судов.

Через Совбез ООН проблему решить не удастся, но в случае ее рассмотрения и применения Россией своего права вето международное сообщество окончательно убедится, что именно Москва создает глобальный кризис, отметил экс-посол.

"Мы должны попытаться. Если не сработает, мы можем поступить по-другому", – сказал он.

Также, по словам Тейлора, одной из возможностей разблокирования поставок может стать формирование международного конвоя боевых кораблей для охраны гражданских перевозок.

"Это должно быть одной из опций, и я думаю, правительство Соединенных Штатов сейчас рассматривает все варианты", – сказал Тейлор.

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Вадим Ребрина

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