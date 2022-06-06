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Угроза Одессе. Кулеба просит не наступать с Путиным на грабли, вспомнил Макрона и Шольца

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 13:33
Угроза Одессе. Кулеба просит не наступать с Путиным на грабли, вспомнил Макрона и Шольца - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото - EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Запад не верить российскому диктатору Владимиру Путину, когда тот обещает, что не станет использовать разблокированные в Черном море торговые проходы для атаки на Одессу. Об этом он написал в Twitter на английском языке.

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Запад пытается найти выход из ситуации с российской военной блокадой акватории моря, по которому до большой войны вывозилась большая часть украинского зерна. В Кремле уверяют, что готовы разблокировать проходы из украинских портов, пока что только от Одессы, в обмен на снятие части санкций. В Украине считают, что россияне могут атаковать Одессу, как только разминируют подходы к городу "для зерна".

"Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну говорил канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину", – напомнил глава МИД.

Читайте также: США не собираются ослаблять санкции против России в обмен на зерно – Politico

Кулеба подчеркнул, что никто больше не может доверять Путину, так как "его слова пусты".

3 июня он заявлял, что Украина готова вывозить зерно из порта Одессы, но Россия не дает гарантий.

  • Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, который в последние недели стал одной из главных тем на глобальной повестке дня.
  • Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Беларусию в балтийские порты.
  • США рассматривают разные варианты разблокирования экспорта зерна — экс-посол Тейлор.
Евгений Пилипенко
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