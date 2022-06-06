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США не собираются ослаблять санкции против России в обмен на зерно – Politico

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 07:48
США не собираются ослаблять санкции против России в обмен на зерно – Politico - Фото
Белый дом (Фото: Stephanie Chasez/flickr The White House)

Соединенные Штаты Америки не собираются ослаблять санкции против России в обмен на разблокировку украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник в американском правительстве.

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Собеседник издания расценил заявления России на эту тему как "дипломатию вымогательства".

"Российские предложения трудно воспринимать на веру, учитывая, как активно и умышленно они уничтожают продукты питания в Украине и обостряют глобальную продовольственную безопасность", – сказал он.

Другой собеседник издания по ООН признал, что предложения России усложняют и без того "хрупкие" переговоры с Россией.

  • Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, который в последние недели стал одной из главных тем на глобальной повестке дня.
  • Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Белоруссию в балтийские порты.

Читайте также: США рассматривают разные варианты разблокировки экспорта зерна – экс-посол Тейлор

Андрей Водяный
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Россия США санкции против рф зерно экспорт зерна
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