США не собираются ослаблять санкции против России в обмен на зерно – Politico

Соединенные Штаты Америки не собираются ослаблять санкции против России в обмен на разблокировку украинских портов и беспрепятственный экспорт зерна из Украины. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник в американском правительстве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Собеседник издания расценил заявления России на эту тему как "дипломатию вымогательства".

"Российские предложения трудно воспринимать на веру, учитывая, как активно и умышленно они уничтожают продукты питания в Украине и обостряют глобальную продовольственную безопасность", – сказал он.

Другой собеседник издания по ООН признал, что предложения России усложняют и без того "хрупкие" переговоры с Россией.

Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, который в последние недели стал одной из главных тем на глобальной повестке дня.

Экспорт украинского зерна традиционным путем – через морские порты Черного и Азовского морей – сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Белоруссию в балтийские порты.

Читайте также: США рассматривают разные варианты разблокировки экспорта зерна – экс-посол Тейлор

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.