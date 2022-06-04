Миру грозит голод, если Россия не снимет блокаду портов – министр инфраструктуры

Миру грозит острая нехватка продовольствия, если Россия не снимет блокаду украинских портов на Черном море, предупредил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в интервью Financial Times.

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Кубраков сказал, что Украина и ее союзники ищут возможности вывезти из страны около 22 млн тонн зерна несмотря на то, что Россия захватила некоторые из ее крупнейших морских портов, а флот РФ блокирует украинские морские перевозки и создает угрозу десяткам миллионов людей, зависящих от поставок зерна из Украины.

Министр пояснил, что возможностей транспортировки другими видами транспорта – автомобильным, речным и железнодорожным – недостаточно, чтобы вывезти запасы зерна.

"Все это не составит и 20% от объема, который мы могли бы отправить через порты Черного моря", – сказал он. При том, что транспортные компании прилагают "сверхчеловеческие" усилия и объем экспорта растет с каждым месяцем, в краткосрочной перспективе его удастся поднять в лучшем случае до 30% экспортных мощностей Украины через Черное море.

Министр заявил, что устроенная Россией блокада может привести к возникновению голода "глобального масштаба", и что Кремль ведет себя как "законченный пират", шантажируя Запад угрозой голода в Африке и требуя снятия санкций.

"Им нет дела до людей в Африке. Они говорят им – "нам на вас плевать, нас беспокоят только санкции против нас. Теперь вы наши заложники", – сказал Кубраков.

31 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для вывоза зерна из портов Украины гарантий одного Кремля мало, необходимы гарантии от ООН и третьих стран.

2 июня для обсуждения продовольственного кризиса, вызванного блокадой черноморских портов Украины российскими оккупантами, в Москву приехал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

3 июня представитель МИД Германии заявил, что ФРГ решительно осуждает попытку Путина переложить на страны Запада ответственность за угрозу возникновения глобального продовольственного кризиса.

3 июня в Сочи прошла встреча президента Сенегала Маки Салла и российского диктатора Владимира Путина, главной темой которой была нехватка продовольствия в Африке.

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Сергей Бережной

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