Экспорт зерна из Украины. Замгенсека ООН поехал в Москву искать решение

2 июня в Москву для обсуждения продовольственного кризиса, который вызвала блокада черноморских портов Украины российскими оккупантами, приехал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Об этом сообщает Reuters.

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Гриффитс намерен обсудить с представителями страны-агрессора расчистку пути для экспорта зерна и других продуктов питания из черноморских портов Украины.

Как отмечается, Гриффитс встретится с российскими официальными лицами через несколько дней после того, как другой высокопоставленный представитель ООН, Ребекка Гринспан, провела в Москве "конструктивные" переговоры с первым заместителем премьер-министра России Андреем Белоусовым об ускорении экспорта российского зерна и удобрений.

Reuters пишет, что генсек ООН Антониу Гутерриш пытается заключить то, что он называет "комплексной сделкой", чтобы возобновить как украинский экспорт продовольствия, так и российский экспорт продовольствия и удобрений, который был прерван вторжением России в Украину в феврале.

Полномастабное вторжение России в Украину спровоцировало глобальный продовольственный кризис, вызвавший сильный рост цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения. На Россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы. Россия также является экспортером удобрений, а Украина – крупным экспортером кукурузы и подсолнечного масла.

После вторжения России в Украину поставки украинского зерна из черноморских портов остановились, и более 20 миллионов тонн зерна застряли в силосах, в то время как Москва заявляет, что сдерживающий эффект западных санкций, наложенных на Россию, нанес ущерб ее экспорту удобрений и зерна.

2 июня стало известно, что в Сочи едет глава Африканского союза – уговаривать Путина разблокировать украинское зерно.

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Наталия Медведева

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