Глава Африканского союза едет в Сочи уговаривать Путина разблокировать украинское зерно

Президент Сенегала Маки Салл, который также является главой Африканского союза, должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным завтра в Сочи, чтобы обсудить "освобождение запасов зерна и удобрений". Об этом сообщается в Facebook Салла.

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Он едет в Россию, поскольку "блокировка (экспорта зерна и удобрений. – Ред.) особенно затрагивает африканские страны", говорится в сообщении.

Переговоры также "являются частью усилий действующего председательства Африканского союза по содействию затишью войны в Украине".

Сенегал поддержал только одну из трех резолюций Генассамблеи ООН по войне в Украине, дважды воздержавшись.

Россия продолжает осаду украинских морских портов, постоянно пытается прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов. Именно из-за российской блокады Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем.

Путин заявил, что РФ "готова внести свой весомый вклад" в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия западных санкций, которые были введены в ответ на широкомасштабную военную агрессию России против Украины.

Вадим Ребрина

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