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Глава Африканского союза едет в Сочи уговаривать Путина разблокировать украинское зерно

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 19:59
Глава Африканского союза едет в Сочи уговаривать Путина разблокировать украинское зерно - Фото
Маки Салл (Фото - EPA)

Президент Сенегала Маки Салл, который также является главой Африканского союза, должен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным завтра в Сочи, чтобы обсудить "освобождение запасов зерна и удобрений". Об этом сообщается в Facebook Салла.

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Он едет в Россию, поскольку "блокировка (экспорта зерна и удобрений. – Ред.) особенно затрагивает африканские страны", говорится в сообщении.

Переговоры также "являются частью усилий действующего председательства Африканского союза по содействию затишью войны в Украине".

Сенегал поддержал только одну из трех резолюций Генассамблеи ООН по войне в Украине, дважды воздержавшись.

  • Россия продолжает осаду украинских морских портов, постоянно пытается прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов. Именно из-за российской блокады Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем.
  • Путин заявил, что РФ "готова внести свой весомый вклад" в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия западных санкций, которые были введены в ответ на широкомасштабную военную агрессию России против Украины.
Вадим Ребрина
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Африканский союз владимир путин зерно Маки Салл
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