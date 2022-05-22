Президент Сенегала приедет в Киев и Москву: Хочет деэскалации

Президент Сенегала Маки Салл собирается вскоре посетить Киев и Москву в качестве главы Африканского союза. Об этом пишет Reuters.

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"Мы однозначно не хотим быть вовлечены в этот конфликт, мы хотим мира. Даже если мы осуждаем вторжение, мы работаем над деэскалацией. Мы работаем на прекращение огня, на диалог. Это позиция Африки", – сказал президент Сенегала.

Его страна поддержала только одну из трех резолюций Генассамблеи ООН по войне в Украине, дважды воздержавшись.

Многим странам Африки может грозить голод из-за войны в Украине. По данным ООН, еще до нападения России на Украину 44 млн человек в 38 странах были на грани голода. Война увеличит эту цифру еще на несколько миллионов человек. Преимущественно речь идет о Северной Африке и Ближнем Востоке.

Страны Африки, как и остальной мир, испытывают влияние войны посредством роста цен на энергетические ресурсы и продукты питания.

Андрей Водяный

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