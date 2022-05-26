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Путин просит снять санкции в обмен на продовольствие

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 21:29
Путин просит снять санкции в обмен на продовольствие - Фото
Владимир Путин (фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ "готова внести свой весомый вклад" в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия западных санкций, которые были введены в ответ на широкомасштабную военную агрессию России против Украины. Об этом Путин сказал в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-служба Кремля.

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Диктатор заявил, что считает обвинения в адрес РФ в создании проблем с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки "необоснованными". Он считает, что причина – в финансовой политике западных стран в период пандемии коронавируса, а также в санкциях против России.

"Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада", – говорится в сообщении Кремля.

Правительство Италии сообщило, что обсуждение было сосредоточено "на развитии ситуации в Украине и усилиях по поиску общего решения продолжающегося продовольственного кризиса и его серьезных последствий для самых бедных стран мира".

Читайте также: Россия пытается снять с себя ответственность за мировой кризис продовольствия – Подоляк

Вадим Ребрина
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продовольственный кризис владимир путин зерно италия Марио Драги
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