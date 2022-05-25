Россия пытается снять с себя ответственность за мировой кризис продовольствия – Подоляк

Заявления российских дипломатов об условиях разблокирования экспорта зерна из Украины – это попытки снять с России ответственность за эскалацию продовольственного кризиса. Такое мнение высказал LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк сказал, что относился бы "с большим скепсисом" к любым заявлениям официальных лиц РФ, потому что их заявления, как правило, имеют не столько практический смысл, сколько откровенно пропагандистский, в том числе рассчитанный на различные зарубежные аудитории.

Советник ОП отреагировал на выступление замглавы МИД РФ Андрея Руденко о том, что Россия якобы "готова предоставить гуманитарный проход для кораблей с продовольствием", но лишь в том случае, если Украина разминирует все свои порты.

"Такими заявлениями, в частности Руденко, Россия пытается, во-первых, снять с себя хотя бы частично ответственность за отраслевую катастрофу. Во-вторых, несколько улучшить свою "беспредельную" репутацию, демонстрируя якобы позитивные намерения. И, в-третьих, облегчить ситуацию для своих оккупационных войск, попытавшись гуманитарной риторикой решить оперативно-тактические задачи в районе наших черноморских портов", – сказал Подоляк.

Он также отметил, что на самом деле России "абсолютно безразличны и продовольственная безопасность как таковая, и логистика чужих зерновых конвоев, и возможность предупредить очередной глобальный кризис".

"Россия именно для того и зашла масштабно в Украину с массовыми убийствами и разрушениями инфраструктуры, чтобы создавать различные сопутствующие кризисы", – сказал Подоляк.

Ранее сегодня министр обороны Великобритании Бен Уоллес отклонил выдвинутое Россией условие снятия санкций в обмен на коридор для экспорта зерна из Украины, которое выдвигал Руденко.

Министр Дмитрий Кулеба назвал это требование шантажом и призвал Запад на него не поддаваться.

Сергей Бережной , Марк Сировой

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