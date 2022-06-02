Гарантии для экспорта зерна – уход российских кораблей из зоны возможной атаки: МИД

Россия должна немедленно разблокировать украинские порты, прекратить обстрелы Одессы и отвести свои корабли на расстояние, которое сделает невозможным нападение на торговые суда. Так спикер МИД Олег Николенко прокомментировал "условия" России по снятию препятствий для экспорта зерна из Украины.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Николенко ответил на процитированное в СМИ высказывание главы МИД страны-агрессора Сергея Лаврова о том, что "россияне пропустят суда с зерном, если Украина разминирует порты".

Спикер напомнил, что Россия продолжает осаду украинских морских портов, постоянно пытается прорвать со стороны Черного моря оборону Одессы и других прибрежных городов, и что именно из-за российской блокады Украина потеряла возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию морским путем.

Кроме того, написал он, Россия ворует украинское зерно на оккупированных территориях, чтобы незаконно его продать в третьи страны.

Поскольку именно действия РФ создали угрозу глобального продовольственного кризиса, "Россия должна немедленно разблокировать украинские морские порты, прекратить обстрелы Одессы и других прибрежных городов, отвести свой военно-морской флот на такое расстояние, которое предотвратит нападение на торговые суда, и не создавать препятствия для международной навигации", – заявил Николенко.

Он считает, что в качестве первого шага "Россия должна отвести свои силы из морской акватории вокруг Украины и предоставить гарантии безопасности о ненападении на порты и коммерческие конвои".

Николенко также призвал страны, продовольственная безопасность которых может значительно пострадать из-за агрессии РФ против Украины, "использовать их контакты с Москвой, чтобы заставить ее снять блокаду с украинских морских портов и прекратить войну".

31 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для вывоза зерна из портов Украины гарантий одного Кремля мало и что необходимы гарантии от ООН и третьих стран.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.