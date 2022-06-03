На запрос Сенегала снять зерновую блокаду, Путин сказал, что он "всегда на стороне Африки"

В российском Сочи прошла встреча президента Сенегала Маки Салла и российского диктатора Владимира Путина, главной темой которой была нехватка продовольствия в Африке, вызванная вторжением России в Украину. Об этом сообщает BBC.

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Салл, который является также главой Африканского союза, сказал Путину, что тот должен осознавать, что "наши страны, даже если они находятся далеко от боевых действий, оказались их жертвами в экономическом плане".

До начала вторжения России в Украину более 40% пшеницы, потребляемой в Африке, поставлялось из этих двух стран.

Вчера в канцелярии президента Сенегала заявили, что его визит должен способствовать "освобождению запасов зерна и удобрений", которые в настоящее время заблокированы в украинских портах.

Путин после встречи с Саллом сказал, что Россия "всегда была на стороне Африки".

"На этом этапе развития мы придаем большое значение отношениям с африканскими странами, и должен сказать, что это дало определенный положительный результат", – цитирует слова Путина The Guardian.

31 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для вывоза зерна из портов Украины гарантий одного Кремля мало, необходимы гарантии от ООН и третьих стран.

2 июня для обсуждения продовольственного кризиса, вызванного блокадой черноморских портов Украины российскими оккупантами, в Москву приехал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Сегодня представитель МИД Германии заявил, что ФРГ решительно осуждает попытку Путина переложить на страны Запада ответственность за угрозу возникновения глобального продовольственного кризиса.

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Сергей Бережной

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