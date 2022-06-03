Голод грозит Африке из-за агрессии РФ, а не из-за санкций – МИД Германии
За риск возникновения голода в Африке несут ответственность российский диктатор Владимир Путин и его агрессия против Украины, а не введенные Западом санкции. Такое заявление представителя министерства иностранных дел Германии цитирует The Guardian.
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Представитель МИД ФРГ на пресс-конференции заявил, что Германия решительно осуждает попытку российского президента переложить на страны Запада ответственность за угрозу возникновения глобального продовольственного кризиса.
"Мы должны подчеркнуть: то, что в некоторых частях мира сейчас есть риск голода и что некоторые страны оказались отрезаны от экспорта зерна, является следствием агрессивной войны России, а не западных санкций", – сказал он.
- 31 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для вывоза зерна из портов Украины гарантий одного Кремля мало и что необходимы гарантии от ООН и третьих стран.
- 2 июня стало известно, что в Сочи едет глава Африканского союза – уговаривать Путина разблокировать экспорт зерна из Украины.
- В тот же день для обсуждения продовольственного кризиса, вызванного блокадой черноморских портов Украины российскими оккупантами, в Москву приехал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
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