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Голод грозит Африке из-за агрессии РФ, а не из-за санкций – МИД Германии

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 17:27
Голод грозит Африке из-за агрессии РФ, а не из-за санкций – МИД Германии - Фото
Одесский морской порт (Фото - SERGEY DOLZHENKO / EPA)

За риск возникновения голода в Африке несут ответственность российский диктатор Владимир Путин и его агрессия против Украины, а не введенные Западом санкции. Такое заявление представителя министерства иностранных дел Германии цитирует The Guardian.

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Представитель МИД ФРГ на пресс-конференции заявил, что Германия решительно осуждает попытку российского президента переложить на страны Запада ответственность за угрозу возникновения глобального продовольственного кризиса.

"Мы должны подчеркнуть: то, что в некоторых частях мира сейчас есть риск голода и что некоторые страны оказались отрезаны от экспорта зерна, является следствием агрессивной войны России, а не западных санкций", – сказал он.

  • 31 мая глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что для вывоза зерна из портов Украины гарантий одного Кремля мало и что необходимы гарантии от ООН и третьих стран.

Читайте также: Турция создает штаб для деблокады украинских портов. Цель – вывезти 20 млн тонн зерна

Сергей Бережной
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продовольственный кризис Германия экспорт зерна
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