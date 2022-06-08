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Оккупанты вывозят краденое зерно из Мелитопольского района по железной дороге – мэр

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 18:34
Оккупанты вывозят краденое зерно из Мелитопольского района по железной дороге – мэр - Фото
Иван Федоров (скриншот с видео)

Россияне вывозят украденное украинское зерно из Мелитопольского района по железной дороге. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его мнению, это признак того, что оккупанты не собираются долго оставаться в городе.

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"Есть несколько признаков того, что не собираются они долго находиться на территории нашего временно оккупированного города. Первый: два дня тому назад они начали вывозить украденное у нас зерно по железной дороге. Тем самым они делают это быстрее, и четко понятно, что не собираются долго оставаться", – сказал Федоров.

Второй признак, по его словам, – это то, что оккупанты уходят с блокпостов в Мелитопольской, бывшем Веселовском и бывшего Михайловского районов. Они остались только в самом Мелитополе и на окраинах, сказал мэр. По его мнению россияне перебрасывают войска в Херсонскую область, где ВСУ "создали им настоящие проблемы".

Вместе с тем, сказал Федоров, оккупанты планируют провести в городе псевдореферендум о присоединении к РФ.

  • Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подтвердил, что оккупанты отводят свои войска из Мелитопольского и части Васильевского районов и перемещают их в направлении Херсона.

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Вадим Ребрина
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зерно мелитополь Иван Федоров
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