Войска РФ перемещаются из Запорожской области в сторону Херсона – ОВА
Российские оккупанты отводят свои войска из Мелитопольского и части Васильевского районов и перемещают их в направлении Херсона. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире общенационального телемарафона.
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Комментируя вчерашнее заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова о том, что россияне покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе, Старух сказал, что войска РФ отводятся не только из Мелитопольского, но и из части Васильевского района. Такие действия оккупантов, по его словам, могут быть ротацией.
Глава ОВА отметил, что перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона.
Он также сообщил, что в области продолжается сооружение линий защиты, что существенно помогает ВСУ давать отпор оккупантам. Старух отметил, что создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.
Он добавил, что на Запорожском направлении сейчас интенсивность боевых действий немного спала, но "это никого не вводит в заблуждение".
- Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.
- По данным Генштаба, на Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск до батальонной тактической группы.
- По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе.
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