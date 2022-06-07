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Войска РФ перемещаются из Запорожской области в сторону Херсона – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 14:04
Войска РФ перемещаются из Запорожской области в сторону Херсона – ОВА - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Российские оккупанты отводят свои войска из Мелитопольского и части Васильевского районов и перемещают их в направлении Херсона. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире общенационального телемарафона.

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Комментируя вчерашнее заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова о том, что россияне покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе, Старух сказал, что войска РФ отводятся не только из Мелитопольского, но и из части Васильевского района. Такие действия оккупантов, по его словам, могут быть ротацией.

Глава ОВА отметил, что перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона.

Он также сообщил, что в области продолжается сооружение линий защиты, что существенно помогает ВСУ давать отпор оккупантам. Старух отметил, что создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.

Он добавил, что на Запорожском направлении сейчас интенсивность боевых действий немного спала, но "это никого не вводит в заблуждение".

  • Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.
  • По данным Генштаба, на Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск до батальонной тактической группы.
  • По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе. 

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Оксана Житнюк
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Херсон мелитополь Александр Старух
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