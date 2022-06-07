Войска РФ перемещаются из Запорожской области в сторону Херсона – ОВА

Российские оккупанты отводят свои войска из Мелитопольского и части Васильевского районов и перемещают их в направлении Херсона. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире общенационального телемарафона.

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Комментируя вчерашнее заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова о том, что россияне покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе, Старух сказал, что войска РФ отводятся не только из Мелитопольского, но и из части Васильевского района. Такие действия оккупантов, по его словам, могут быть ротацией.

Глава ОВА отметил, что перемещение оккупантов происходит в направлении Херсона.

Он также сообщил, что в области продолжается сооружение линий защиты, что существенно помогает ВСУ давать отпор оккупантам. Старух отметил, что создано много фортификационных сооружений на подступах к Запорожью.

Он добавил, что на Запорожском направлении сейчас интенсивность боевых действий немного спала, но "это никого не вводит в заблуждение".

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.

По данным Генштаба, на Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск до батальонной тактической группы.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе.

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Оксана Житнюк

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