Оккупанты ушли почти со всех блокпостов под Мелитополем, боясь наступления ВСУ, – мэр

Оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

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Он напомнил, что вчера с официальным визитом в Запорожье приезжал президент Владимир Зеленский. По мнению Федорова, это показывает, что приоритет государственной политики, – деоккупация временно оккупированных территорий Запорожской области.

По словам мэра, Зеленский уверен, что Мелитополь будет деоккупирован "в ближайшие недели-месяцы".

"Подтверждением этого есть тот факт, что три дня назад с территории Мелитопольского района почти со всех блокпостов рашисты уже уехали, потому что наши героические военные делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее очистить нашу территорию от рашистских захватчиков", – сказал Федоров.

По его мнению, оккупанты ушли потому, что боятся наступления ВСУ.

Сегодня Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.

По данным Генштаба, на Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск до батальонной тактической группы.

Вадим Ребрина

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