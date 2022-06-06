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Оккупанты ушли почти со всех блокпостов под Мелитополем, боясь наступления ВСУ, – мэр

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2022, 21:34
Оккупанты ушли почти со всех блокпостов под Мелитополем, боясь наступления ВСУ, – мэр - Фото
Иван Федоров (скриншот видео)

Оккупанты покинули почти все блокпосты в Мелитопольском районе. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

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Он напомнил, что вчера с официальным визитом в Запорожье приезжал президент Владимир Зеленский. По мнению Федорова, это показывает, что приоритет государственной политики, – деоккупация временно оккупированных территорий Запорожской области.

По словам мэра, Зеленский уверен, что Мелитополь будет деоккупирован "в ближайшие недели-месяцы".

"Подтверждением этого есть тот факт, что три дня назад с территории Мелитопольского района почти со всех блокпостов рашисты уже уехали, потому что наши героические военные делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее очистить нашу территорию от рашистских захватчиков", – сказал Федоров.

По его мнению, оккупанты ушли потому, что боятся наступления ВСУ.

  • Сегодня Зеленский заявил, что Россия хочет захватить Запорожье, и назвал ситуацию на данном участке фронта наиболее угрожающей.
  • По данным Генштаба, на Запорожском направлении российские оккупанты усилили группировку своих войск до батальонной тактической группы.
Вадим Ребрина
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мелитополь Иван Федоров
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